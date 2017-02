L'Inter è al lavoro con i suoi avvocati Capellini e Raffaelli per discutere con il giudice sportivo dei ricorsi sulle squalifiche di due giornate inflitte a Mauro Icardi e Ivan Perisic. Il club nerazzurro è al lavoro per ridurre di una giornata la squalifica del croato (una giornata è assciurata in quanto espulso in campo da Rizzoli) e per cancellare totalmente quella alla punta argentina.



10 CASI PRO PERISIC - Come riportato dal Corriere dello Sport, l'Inter porterà avanti le sue motivazioni con dei precedenti simili al caso Perisic che non sono andati oltre la singola giornata di squalifica con aggiunta di un'ammenda. Di fatto saranno presentati 10 casi simili a quello dell'esterno croato che a Rizzoli ha detto un semplice: "Sei scarso".



ICARDI , DIFETTO DI COMPETENZA - Per Icardi, invece, la richiesta sarà di annullamento totale della squalifica. Secondo l’Inter, essendo i fatti successi a metà campo al termine della gara, Rizzoli avrebbe dovuto mostrare subito il rosso al capitano. Un discorso valido anche se il "vaffa" fosse stato sentito soltando dall'assistente Orsato, perchè quest’ultimo avrebbe dovuto riferirlo subito all’arbitro perché prendesse immediatamente un provvedimento. Il precedente anche in questo caso riguarda proprio l'Inter con Kondogbia che fu espulso in campo dopo il fischio finale di Fiorentina-Inter dell'anno scorso.Gli avvocati dell'Inter, di fatto, sostengono la tesi per cui il Giudice Sportivo non potesse, di fatto, giudicare l'episodio perchè non sanzionato.