Se il mercato di gennaio non ha regalato fuochi d’artificio, quello di giugno potrebbe partire subito con un grandissimo colpo, sicuramente tra i migliori messi a segno dall’Inter negli ultimi anni. La società di corso Vittorio Emanuele sta infatti portando avanti la trattativa con il Racing per l’acquisizione di Lautaro Martinez, ritenuto in patria l’unico vero campione pronto per il calcio europeo. Sul calciatore era forte l’interesse dell’Atletico Madrid, che aveva già trovato l’accordo sia con l’attaccante che con il club argentino, ma il lavoro di Ausilio e Sabatini ha cambiato le carte in tavola e grazie agli ottimi rapporti con Diego Milito, segretario tecnico del Racing, le cose potrebbero prendere un’altra piega.



INCONTRO IN SEDE - Nonostante il mercato sia terminato ieri, in corso Vittorio Emanuele non è ancora il momento di staccare la spina, proprio questa mattina, infatti, sono entrati in sede gli agenti di Lautaro Martinez, usciti dall’incontro estremamente soddisfatti. Manca ancora l’intesa con il Racing, ma a tal proposito sono già pronte le valigie di Piero Ausilio, che nei prossimi giorni partirà proprio per l’Argentina. L’Inter procede nella trattativa per assicurarsi un giovane dal grande talento che era già virtualmente dell’Atletico, un potenziale crack. I nerazzurri sono pronti a investire circa 15 milioni di euro, un’operazione che convince anche i cinesi dato che senza la presenza della clausola rescissoria, questo giocatore non avrebbe mai lasciato l’Argentina per una cifra inferiore ai 40 milioni.