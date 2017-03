In vista della sfida contro la Sampdoria, Stefano Pioli può tirare un sospiro di sollievo per le condizioni fisiche di Eder. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



"I nazionali nerazzurri torneranno a disposizione di Stefano Pioli oggi pomeriggio. Ma tra i vari defatiganti tarati sugli orari e i giorni di ritorno, l’allenatore avrà la squadra al completo solo domani e presumibilmente effettuerà le prime prove tattiche in vista della Sampdoria nella seduta di sabato mattina. Tra oggi e domani quindi si valuteranno le condizioni di Eder che ad Amsterdam (dove ha segnato con l’Italia contro l’Olanda) ha lasciato il posto a Petagna per un piccolo risentimento muscolare. Un crampo molto probabilmente, un fastidio che non lascia preoccupazioni nello staff medico nerazzurro.