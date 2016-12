Il caso Gabigol anima i tifosi dell'Inter. In tanti chiedono più spazio per la punta brasiliana classe '96, ma la società nerazzurra sta pensando ad un possibile prestito a gennaio. Oltre a lui altri 5 giocatori sono attualmente in partenza. Il più importante è sicuramente il centrocampista brasiliano Felipe Melo a cui si aggiungono anche Davide Santon e Jonathan Biabiany. Per tutti e tre l'inter valuta un addio a titolo definitivo pur di liberarsi di ingaggi importantissimi a livello di bilancio. A loro vanno aggiunti anche Yao e Gnoukouri, per cui però l'Inter è aperta acnhe ad un'ipotesi di cessione in prestito.