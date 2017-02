Con la propria prima pagina di oggi, La Gazzetta dello Sport annuncia che il futuro di Stefano Pioli è in forte bilico. L'allenatore dell'Inter si giocherà la panchina "nei prossimi due mesi decisivi", si legge sul quotidiano. Per la panchina nerazzurra, due nomi forti: Suning sogna Antonio Conte, è questo il desiderio, lui sarebbe pronto a tornare in Italia; ma c'è anche Diego Pablo Simeone tra i pensieri per la panchina.