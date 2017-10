Il blocco dalla Cina ha consegnato Schick nelle mani della Roma, ma nel frattempo Inter e Sampdoria hanno aperto un nuovo tavolo di trattativa, questa volta per Lucas Torreira. Il centrocampista classe ’96 della Sampdoria piace molto a Luciano Spalletti e sia Ausilio che Sabatini si sono messi a lavoro per anticipare la concorrenza, proprio come fatto in precedenza con Milan Skriniar e prima ancora con Mauro Icardi. Di mezzo ci sono sempre Sampdoria e Inter, che negli anni hanno cementato i propri rapporti con numerosi affari costruiti sull’asse Genova-Milano.



IL TENTATIVO DI AUSILIO - Siamo ancora a ottobre e non si può parlare di affare fatto e definito, ma i nerazzurri hanno strappato a Ferrero un’opzione sul calciatore, attualmente valutato sui 20 milioni di euro. Dovessero giungere offerte più alte, l’Inter sarà la prima a saperlo e avrà la possibilità di rilanciare. A dirla tutta sia Ausilio che Sabatini hanno provato i blucerchiati a cederlo già a gennaio con la formula del prestito, ma dalla Liguria è arrivato il no secco di Giampaolo, che preferisce non stravolgere la rosa fino al termine della stagione.



UNA NUOVA SFIDA - Ovviamente Torreira non piace solo all’Inter, sulle sue tracce c’è anche l’Atletico Madrid di Diego Simeone, che in passato aveva già provato a strappare Skriniar alla società di corso Vittorio Emanuele. All’orizzonte, quindi, si preannuncia una nuova sfida di mercato tra i nerazzurri e i colchoneros e chissà che anche questa volta Spalletti sia già pronto per una telefonata al suo amico Giampaolo.