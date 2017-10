La "storica" Inter che ieri sera, grazie alla vittoria sul Verona, ha raggiunto per la prima volta i 29 punti in 11 giornate di campionato, superando quella del Triplete del 2009/2010 ha tanti padri. Su tutti, Luciano Spalletti, che è riuscito a trasformare e rivitalizzare una squadra che lo scorso anno non era andata oltre il settimo posto. Insieme all'allenatore toscano, a guidare la grande corsa dei nerazzurri sono alcuni uomini simbolo: Milan Skriniar, un vero e proprio muro, Mauro Icardi, sempre più bomber, e Ivan Perisic, che oltre ad assistman e uomo dai gol pesanti si sta scoprendo leader.



VICINO ALL'ADDIO - Eppure, la scorsa estate l'esterno croato è stato a un passo dal dire addio all'Inter. Forte il richiamo del Manchester United e degli oltre sette milioni di euro di ingaggio offertigli, che avevano portato Perisic a isolarsi nel ritiro di Brunico e chiedere la cessione. Fermissima, però, la posizione del club di corso Vittorio Emanuele, che era disposto a lasciarlo partire, ma solo per almeno 50 milioni di euro, cifra mai raggiunta dai Red Devils.



ORA LEADER - Per questo motivo, Perisic è rimasto a Milano e, grazie al lavoro di Luciano Spalletti, adesso è più che mai coinvolto nel gruppo nerazzurro. Fino allo scorso anno, una costante dell'ex Wolfsburg erano state le prestazioni altalntanti, con gol e giocate di livello alternate a partite anonime, in cui sembrava distratto e con la testa altrove. Ieri, contro il Verona, sembrava essere una di quelle "serate no" a cui i tifosi interisti erano abituati, in cui il classe '89 non riusciva a trovare la giocata. E invece, proprio con un colpo dei suoi, ha risolto una partita che si stava rivelando più complicata del previsto per la banda nerazzurra. Un tiro da campione, una mossa da leader: l'Inter si gode il nuovo Perisic.



@marcodemi90