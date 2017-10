Intervistato da Radio Punto Zero, l'ex allenatore dell'Inter, Orrico, archivia il derby e parla già della prossima sfida di campionato, che vedrà i nerazzurri opposti al Napoli.



“Per il Napoli con l’Inter sarà un test molto importante non per il valore dei nerazzurri, che è alto, ma per le capacità del suo allenatore, Spalletti, così pericolosamente intuitivo. Sarà una brutta partita per il Napoli, non sarà una passeggiata. Se sarà vittoria, sarà la più sofferta, ma è tutto da vedere. Il Napoli dovrà dimostrare la sua maturità contro una squadra organizzata al meglio. Spalletti non lascia nulla al caso, studia tutti i particolari, che in una partita sono infiniti”.