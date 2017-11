Daniele Padelli, portiere dell'Inter, parla a Drive Inter, programma in onda su Inter tv: "Io calciatore più bello della Serie A? Da un lato mi fa piacere, dall'altro insomma... Il mio lavoro è un altro. Ringrazio i siti che mi hanno votato, è un punto a mio favore se riesco a portare dalla parte della mia squadra nuovi tifosi. Skriniar? "E' molto forte, ottimo ragazzo, non si fa prendere dalle emozioni. Un acquisto importante, ha anche tutte le qualità per fare il leader, sia fisiche che tecniche. Holly e Benji? La mia passione per il calcio l'avevo già, ma diciamo che mi ha dato una mano visto che passavo tanti pomeriggi a guardarlo davanti le tv. Il mio preferito era Ed Warner"