Daniele Padelli, portiere dell'Inter, parla a Inter Tv: "C'è il piacere di stare insieme e si trasmette anche in campo, c'è voglia di aiutare il compagno in difficoltà e questa è la base per costruire un gruppo importante. Il primo compleanno all'Inter? Ho ringraziato i miei compagni, festeggiare da giocatore dell'Inter è motivo di orgoglio e di vanto. La squadra non è cambiata tanto rispetto all'anno scorso. Alla base c'è un gruppo solido e la voglia di imparare, l'Inter merita di tornare lassù dove le compete ed è questo l'obiettivo. Tutti teniamo nella stessa direzione, ne va della carriera di tutti".