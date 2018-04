Daniele Padelli, portiere dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Premium Sport nell'immediata vigilia della sfida contro il Torino, ex squadra del portiere classe '85.



Queste le sue parole: "Sarà dura, ma abbiamo un'occasione importante. Faremo di tutto per prendere i tre punti. La maglia granata ti resta dentro, sono molto contento di tornare qui. Devo molto a questa squadra, sono orgoglioso di aver giocato nel Torino. La svolta dell'Inter? Sono una serie di cose che si incastrano, quando le cose vanno bene nelle testa e nelle gambe, tutto viene di conseguenza".

Sugli anni in granata ha poi aggiunto: "Per me questa può essere considerata la mia seconda casa, ho passato 4 anni importanti e il mio bambino è nato qui. Mi riempie di emozione e mi fa piacere poterci tornare. Qui ho tanti amici, quelli restano".