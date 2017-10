L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla dell'Inter di Luciano Spalletti e spiega come in questa stagione i nerazzurri siano spesso stati aiutati dai pali colpiti dagli avversari.



“I nerazzurri hanno una particolarità che va oltre la classifica: sono la squadra in Europa contro cui sono stati colpiti più legni in questo inizio di stagione, insieme ai francesi del Saint-Etienne, che però hanno giocato una partita in più. Ben 8 in 8 gare di campionato. E quasi tutti decisivi ai fini del risultato. L’Inter ha avviato un nuovo progetto tecnico e la buona stella non può che essere un dettaglio in più. Non c’è la dea bendata dietro l’esplosione di Skriniar, gli spunti di Perisic o l’implacabilità di Icardi sotto porta. Ma un pizzico di fortuna, ecco, non guasta. Pali e Spalletti: il secondo posto dell’Inter si spiega così. Anche se il buon Luciano potrebbe far notare che nell’ultima stagione a Roma non gli era poi girata così bene, 22 pali colpiti, il più sfortunato della Serie A. In un’aula di tribunale la replica sarebbe scontata: il palo non è altro che un tiro sbagliato. Forse un po’ meno di altri, ma comunque sbagliato”.