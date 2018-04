Il lento palleggio dell'Inter ha agevolato la difesa del Milan. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come il solo Candreva sia stato in grado di rompere gli equilibri del match.



“L’Inter ha cercato il fraseggio corto a centrocampo, grazie al terzetto formato da Brozovic (basso davanti alla difesa), Gagliardini (a destra) e Rafinha (a sinistra), ma il palleggio è sempre stato troppo lento, dando modo ai milanisti di posizionarsi e chiudere le linee di passaggio. L’unica genialata, cosa che si ripete da qualche partita, è il movimento di Candreva che si accentra, lascia lo spazio sulla fascia per l’incursione di Cancelo, e va alle spalle di Icardi nella classica posizione del trequartista. Proprio grazie a questa idea l’Inter costruisce il gol, poi annullato, di Maurito. Il problema è che questa soluzione, davvero efficace perché sorprende alle spalle il centrocampo avversario, è stata riproposta poche volte e si è invece preferito andare per le solite vie laterali e scodellare palloni in mezzo all’area dove hanno troneggiato Bonucci e Romagnoli”.