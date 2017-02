Pan Yining, presidente di Inter Academy Jiangsu, ha parlato, al termine di un evento di fashion e design, del suo progetto sportivo a Palazzo Pirelli, ma anche dell'investimento fatto da Suning quando è arrivato in Italia. Ecco le sue parole: "Abbiamo portato il progetto in Cina e in pochi mesi siamo riusciti a inserirlo in tante scuole di Nanchino. Praticamente, ci sono più di 100mila ragazzi che hanno fatto un’esperienza all’interno di queste scuole con un’elevata media di presenze a settimana. Nanchino ha coltivato delle grandi aziende a livello mondiale, tra le altre Suning. Durante la Fiera saranno presenti questi grandi marchi insieme a tante altre piccole imprese, divise per settore. Sarà una grande opportunità per le aziende italiane pet confrontarsi con i consumatori cinesi. La Lombardia è la regione più sviluppata in Italia, così come Jiangsu è la provincia più sviluppata in Cina. Dall'anno scorso, quando abbiamo portato Inter Academy in Cina, ho capito che l'Italia è ben voluta dai consumatori cinesi. Io interista? Innanzitutto mi piace tantissimo l’Italia, non solo l’Inter come squadra di calcio; ci sono tante altre squadre. A me piace tantissimo lo spirito di questo sport. Attualmente ci sono tre Academy: a Nanchino, Pechino e Shanghai. Suning? Credo che nel futuro ci sarà un effetto a lungo termine, è passato ancora poco tempo dall’acquisto del club nerazzurro".