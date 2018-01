Eroe di Supercoppa con i due gol che hanno permesso alla Primavera di battere in finale la Roma, Facundo Colidio parla alla Gazzetta dello Sport e racconta la sua emozione per la prima allo stadio Meazza.



Si immaginava così il debutto al Meazza?

«Sapevo che sarebbe stata una grande emozione, ma non così tanto. Solo alla fine me ne sono reso conto».



Lo sa che l’ultima doppietta argentina in una finale con l’Inter in campo rimanda a quella di Milito a Madrid contro il Bayern?

«Mi fa piacere. Ma per raggiungere certi obiettivi bisogna lavorare giorno dopo giorno, passo dopo passo. Con il pensiero di ottenere il massimo».



A proposito di argentini e di affinità di ruolo: come procede il rapporto con Icardi?

«Con Mauro parlo quando ci alleniamo insieme. E’ un punto di riferimento».



Con Zanetti?

«Javier è venuto a congratularsi con me negli spogliatoi, troppo bello. Sarebbe un sogno ripercorrere la sua carriera qui all’Inter. Lavorerò duramente anche per questo motivo».



La Primavera è un passaggio fondamentale per poi andare in prima squadra: ci pensa?

«Per adesso penso a vincere tutto quello che posso con mister Vecchi. Lavoriamo per il campionato e per il sogno della Youth League».