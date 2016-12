Gary Medel, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato del ritorno in campo, previsto per gennaio, e del suo 2016: ''Il momento più bello è stata la vittoria in Copa America con il Cile; abbiamo trionfato per il secondo anno consecutivo ed è stato fantastico. Spero di poter continuare a vincere. Il momento più brutto, invece, è stato l'infortunio contro il Milan; in carriera non avevo mai subito un infortunio così grave. Ora, però, sto recuperando benissimo; sta andando meglio di quanto previsto e spero di poter tornare in campo molto presto; a gennaio vorrei essere a disposizione per poter tornare a giocare con la maglia dell'Inter''.