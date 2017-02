Zhang Jindong, patron dell'Inter, ha parlato al Sofitel Zhongshan Golf Resort di Nanchino per la cerimonia del Suning Sports Award and Exhibition Ceremony of Jiangsu Suning anche del club nerazzurro: "Più volte ho viaggiato tra Nanchino e Milano, avendo l’occasione di notare la differenza tra il nostro calcio e quello italiano. Ma come nel nuoto, se vuoi nuotare non basta guardare gli altri ma devi buttarti in piscina e muoverti tu nell’acqua. Questo è uno dei motivi più importanti che hanno portato Suning ad acquisire la maggioranza dell’Inter: dobbiamo entrare nel gruppo dei principali club del mondo, crescendo insieme come squadre di calcio di Suning, portando progresso e prosperità nel calcio cinese. Guardiamo allo sviluppo del calcio cinese creando scuole di formazione anche in Europa e Sud America al fine di avere una rete mondiale di sviluppo del calcio giovanile. Lavoreremo anche a stretto contatto con l’Ufficio Provinciale dello Sport e col Dipartimento Provinciale della Pubblica Istruzione; nella seconda metà dell’anno vogliamo organizzare un torneo di calcio giovanile sponsorizzato da Suning che coinvolga l’Inter ma anche realtà di Premier League e Liga spagnola. In 3-5 anni mi piacerebbe vedere in Europa giocatori formati dalla nostra rete".



"Acquisendo l’Inter, Suning spera di introdurre questo tipo di seguito anche in Cina, stabilendo una nuova cultura calcistica avanzata con tratti orientali. Allo stesso modo, vogliamo instillare nei giovani l’amore per questo sport, vivendolo in maniera positiva, con passione, come se fosse una religione. E anche coi tifosi vogliamo fare così: abbiamo già una ricca base di tifosi, l’anno scorso abbiamo avuto presenze medie allo stadio per quasi 40mila unità. Abbiamo portato delle modifiche allo stadio di Nanchino per creare un’esperienza più coinvolgente per i nostri tifosi e di recente abbiamo aperto il negozio di articoli ufficiali di Inter e Jiangsu. Stiamo portando sentimenti positivi nel calcio, mettendo in evidenza la filosofia aziendale di Suning. Nel 2017 ci concentreremo sulla gestione dei club, accelerando la crescita della filiera sportiva muovendoci a tutta velocità verso l’obiettivo della crescita internazionale".