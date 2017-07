dove svolgerà il ritiro estivo prima della partenza per la tournée in Cina. Il ritiro inizia oggi e finirà il 16 luglio. Non molti i tifosi interisti ad aspettare la squadra, priva, oltre che di nuovi colpi di mercato, di molti titolari, che hanno ottenuto qualche giorno di vacanza extra dopo gli impegni con le nazionali di fine stagione. Calciomercato.com vi aggiornerà giorno per giorno su quello che accadrà a Brunico grazie all'inviatoil portoghese non ha ancora recuperato dall'infortunio, che non gli ha permesso di prendere parte alla Confederations Cup, l'argentino è ancora reduce dall'operazione per l'ernia.Squadra uscita adesso, primi esercizi di stretching. Attività di camp estivo per i giovani calciatori. Presentazione della squadra a Riscone di Brunico. Attività Village molto più intensa con molti giochi e attività per i tifosi.