Riunione finita. Dopo diverse ore di colloqui e contatti, i vertici dell'hanno abbandonato poco dopo le 22 la sede di corso Vittorio Emanuele. Argomento del giorno: Javier, obiettivo per questi ultimi giorni di mercato. Ecco le parole del direttore sportivo nerazzurro, Piero: ". Io non regalo sogni ai tifosi, cerchiamo di fare le cose serie e. Il post di Icardi? Non mi interessa, è una cosa a cui non devo rispondere".Oltre ad Ausilio, ha parlato anche Walter, responsabile dell'area tecnica di Suning: "Ha parlato Ausilio, non ho nulla da aggiungere.. Ho un feeling speciale con Pastore? Ce l'ho con tutte le cose belle della vita. Siamo in una fase di gestazione, non ci sono novità.".