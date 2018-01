Altro capitolo della saga Pastore. Il trequartista del Paris Saint-Germain continua a non allenarsi, ha saltato 4 giorni su 4, tanto da non essere convocato da Unai Emery per la sfida di Coppa di Francia contro il Rennes. Il tecnico del PSG ha chiesto chiarezza nella giornata di ieri, vuole capire le ragioni del Flaco, cercato dall'Inter e da diversi club della Liga e multato dalla dirigenza parigina per il suo assenteismo. Oggi l'ex Palermo rompe il silenzio.



'AMO PARIGI' - A Yahoo! Sports, Javier Pastore ha rilasciato queste dichiarazioni: "Amo Parigi, amo il Psg. Non farei mai nulla contro questo club, per me è come una famiglia. Ho dovuto sistemare delle questioni personali. Ero il primo a credere nel progetto dei parigini e ci credo ancora. Credetemi, sono stato e sarò sempre fedele al Psg. Non cambierò". Parole che allontanano il club nerazzurro.