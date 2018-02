Javier Pastore all'Inter, un affare che non si è fatto. Inseguito, trattato, sfiorato, ma non preso: il trequartista del Paris Saint-Germain è rimasto a Parigi, alla corte di Emery, dove si dovrà mettere in mostra per conquistare un posto da titolare anche in ottica Mondiale di Russia 2018. L'Equipe oggi, con la testimonianza di un amico del Flaco, racconta di un Pastore che "non dormiva da due settimane" per la situazione che lo riguardava.