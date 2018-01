L’Inter si è inceppata, rimasta prigioniera di un gioco che nel tempo l’ha resa prevedibile e inefficace in zona gol. Le lacune più evidenti (che mettono tutti d’accordo, allenatore e dirigenti) risiedono nella zona centrale del campo, specie sulla trequarti, dove non esiste un elemento in grado di unire i reparti e concludere l’azione. Un problema di cui Sabatini e Ausilio erano a conoscenza già quest’estate, quando non a caso alla società di corso Vittorio Emanuele venivano accostati profili di primo piano come Vidal e Nainggolan.



VALUTAZIONE ALTA - Oggi l’obiettivo si è spostato, il mirino dell’Inter è posizionato su Javier Pastore, altro profilo di caratura internazionale. Meno “tuttocampista” dei precedenti due, ma con più classe nei piedi. L’ex Palermo ha ormai deciso di lasciare Parigi e Milano sembra la meta a lui più gradita. C’è un problema: Il PSG, che al momento non apre al prestito, lo valuta 40 milioni di euro e Zhang Jindong non ha intenzione di spendere un solo centesimo nella sessione invernale di calciomercato. Vita dura per Ausilio e Sabatini, che però non hanno ancora abbandonato la speranza di condurre in porto l’operazione.



L'INTER CI SPERA - In corso Vittorio Emanuele sanno che non sarà facile vedere Pastore in nerazzurro ma contano sulla forte volontà dell’argentino di trasferirsi a Milano per garantirsi il Mondiale. L’ex Palermo ha un buon rapporto con la proprietà del PSG e sarà lui in persona a chiedere di poter partire in prestito affinché non gli venga negata la possibilità di mettersi in mostra in vista di una competizione (il Mondiale) a lui molto cara. In Francia gli spazi sono ridotti, lì davanti Neymar, Cavani e Mbappé sono intoccabili ed Emery non può garantirgli un posto da titolare neanche a centrocampo. Nei prossimi giorni di gennaio è previsto un altro contatto tra Pastore, l’entourage del calciatore e i vertici del PSG, solo dopo l’incontro il futuro del calciatore inizierà ad essere più chiaro. L’Inter spera ancora…