Javier Pastore vuole lasciare il Paris Saint-Germain. Nonostante le parole d'amore di due giorni fa, il trequartista argentino ha confidato ai suoi compagni di squadra, come riporta Le Parisien, la volontà di cambiare squadra. Per questo motivo ha ritardato di 5 giorni il suo rientro, saltando la gara di coppa i Francia contro l'Amiens. L'Inter aspetta il momento giusto per far scattare la giusta offensiva.