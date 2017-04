Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, l’ex presidente dell’Inter, Ernesto Pellegrini, parla dell’attuale momento dell’Inter, mostrando molta fiducia nei confronti della nuova società.



“Dispiace non vedere l’Inter vincente, tuttavia bisogna essere fiduciosi per il futuro ed io lo sono. Il proprietario dell’Inter, Zhang Jindong, è un uomo vincente e sono sicuro che pian piano otterrà risultati anche in nerazzurro. Pioli? Credo che abbia lavorato bene, ma purtroppo i risultati non sono dalla sua parte, anche se mi piace come tecnico e persona. Tuttavia i risultati nel calcio contano".