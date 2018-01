Per arrivare a Daniel Sturridge l'Inter è costretta ad alleggerire la rosa: secondo Sportitalia, comunque, l'attaccante del Liverpool sarebbe intenzionato solo ed esclusivamente a vestirsi di nerazzurro, avendo rifiutato più richieste da squadre inglesi. In caso di mancate cessioni l'importante colpo in attacco potrebbe non avere luogo.