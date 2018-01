Luciano Spalletti vuole Alessandro Bastoni a disposizione in vista della sfida contro la Roma e per questo l'Inter si è messa al lavoro da tempo con l'Atalanta per anticipare il suo arrivo in nerazzurro con un anno e mezzo di anticipo rispetto ai programmi. Per farlo, secondo Tuttosport, l'Inter sta cercando di riscrivere i bonus legati alle presenze presenti negli accordi con il club bergamasco.