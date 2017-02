L'edizione odierna de "La Repubblica" analizza la vittoria dei nerazzurri contro l'Empoli. Tre punti arrivati in una giornata molto particolare viste le polemiche che si sono trascinate per l'intera settimana, praticamente dal triplice fischio da parte di Rizzoli in Juve-Inter. Stefano Pioli ha anche concesso una passerella a Gabigol, ma anche questa volta il brasiliano non è riuscito a incidere.



"La liberazione di tutta l’Inter da un certo qual fastidio che si era sedimentato dopo due sconfitte consecutive è nei pugni alzati di Stefano Pioli, dopo ognuno dei due gol con cui viene regolato l’Empoli, tutto sommato in scioltezza, frantumando le inquietudini provando a giocare al calcio, palla a terra anche se mancano Icardi e Perisic. La rabbia nostalgica del campione declinante, ma ancora vivo e pugnace, è nella stizza di Palacio quando viene sostituito nella ripresa con il decorativo Gabigol (ancora salutato da frizzi, lazzi e pernacchie mascherate da applausi, tanto non combina nulla nemmeno stavolta), mentre c’è spazio anche per le nuove leve, con l’esordio in A di Andrea Pinamonti, 18 anni il prossimo maggio. E c’è persino la carineria di un regalo affettuoso dell’Inter al mitico radiocronista Rai Riccardo Cucchi, ieri alla cronaca d’addio, con enorme striscione nella Nord in suo onore: non capita mica a tutti, anzi a nessuno che faccia questo lavoro, si vede che la semina è stata copiosa".