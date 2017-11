Male che vada l’Inter ha un piano B. L’idea di Walter Sabatini e Piero Ausilio è sempre quella di regalare a Luciano Spalletti un difensore centrale esperto, ma se le dinamiche di mercato dovessero in qualche modo mischiare le carte in tavola, la società di corso Vittorio Emanuele potrebbe decidere di anticipare l’arrivo di un acquisto già ufficializzato da tempo.



SCELTA ALLA VANHEUSDEN - Parliamo ovviamente di Alessandro Bastoni, centrale classe ’99 attualmente all’Atalanta. Sarebbe una scelta simile a quella già presa in passato per Vanheusden, quando i nerazzurri, privi di necessarie risorse per trattative esose, decisero di dare un’opportunità a un giovane del proprio vivaio. Poi la sfortuna e il brutto infortunio hanno rallentato la crescita del giocatore belga, costringendo l’Inter a tornare sul mercato.



ZERO SPESE PER MANGALA E VERMAELEN - Vermaelen e Mangala sono due profili che in prestito possono interessare ma l’Inter non ha intenzione di spendere un solo centesimo per questi due calciatori, che in ogni caso arriverebbero in nerazzurro per vivere all’ombra di Miranda e Skriniar, per farsi trovare pronti nei momenti di eventuale emergenza. Mentre sarà nel corso della prossima estate che Ausilio e Sabatini si metteranno alla ricerca di un difensore centrale titolare che possa affiancare Skriniar e prendere il posto dell’affaticato Miranda. Ecco perché quella di portare Bastoni a Milano potrebbe essere una buona idea, dato che il difensore italiano potrebbe allenarsi con Spalletti e compagni, accelerando un percorso di crescita che altrimenti avrà inizio più avanti.