Andrà in scena domani sera a San Siro la sfida fra Inter e Roma, sfida fondamentale per entrambe le squadre in perenne lotta per un piazzamento Champions League. Una sfida ricca di intrecci e di retroscena per due squadre che, soprattutto nel post-Calciopopli, hanno dato vita a partite ricche di emozioni.



BESTIA NERA - Le statistiche e i precedenti non sorridono a Stefano Pioli. L'allenatore nerazzurro ha vinto solo 1 dei 13 confronti in carriera contro la Roma in Serie A. Sono invece 8 le sconfitte, un vero record per lui che contro nessun'altra squadra ha perso di di più.