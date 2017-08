Previsti diversi incontri per l’entourage di Ranocchia in data odierna. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come gli agenti del calciatore oggi incontreranno Watford, Brighton e Burnley. Il difensore nerazzurro, ormai ai margini del nuovo progetto avviato da Luciano Spalletti, ha manifestato l'intenzione di tornare a giocare in Premier.