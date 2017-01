16 minuti contro il Bologna, 1 con il Sassuolo, con tanto di cartellino giallo, e 4 contro la Lazio. Un gol, non in campionato ma in amichevole, contro il Real Linense, festeggiato scacciando via la rabbia di mesi difficili. Questo lo score di Gabriel Barbosa, in arte Gabigol, con la maglia dell'Inter: poche apparizioni, una rabona e tante voci di mercato intorno al suo nome. Il Las Palmas, un ritorno al Santon, in prestito ad un club di A, come per esempio la Fiorentina: in tanti sarebbero pronti ad accogliere il classe '96.



La prossima settimana ci sarà un incontro tra il procuratore del giocatore e la società nerazzurra, per capire bene quali sono i piani per il talento verdeoro. Gabigol (foto Instagram) vuole restare a Milano ma, come scrive il Corriere della Sera, vuole garanzie tecniche: un maggiore impiego, o comunque maggior considerazione da parte di Stefano Pioli. E nel frattempo continua a lavorare, pronto ad aspettare la sua occasione.