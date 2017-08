Inter, Juventus e Sampdoria. Il triangolo per Patrick Schick si appresta a vivere una svolta importante perchè entro la prima metà della prossima settimana il giocatore completerà le visite mediche che potranno dire se ha recuperato, totalemente o solo in parte dall'infortunio che ha compromesso il suo passaggio alla Juventus.



LE VISITE - Inizialmente previste per lunedì, sono slittate di qualche giorno le visite mediche di controllo dell'attaccante ceco. Fra martedì e giovedì Schick saprà definitivamente se il problema la cuore sarà stato messo definitivamente alle spalle. L'agente Pavel Paska, infatti, aveva confermato in un'intervista che ciò che ha fermato Schick, finora è stato "L'enorme carico di lavoro associato al tremendo stress che hanno portato prima ad un affaticamento al cuore e successivamente all'infiammazione che lo ha bloccato".



INTER ACCORDO SU TUTTO, MA LA JUVE... - L'Inter resta in attesa degli esiti perchè, in caso di positività e riabilitazione di Schick al lavoro atletico, il club nerazzurro spingerà sull'acceleratore per assicurarselo. Con la Sampdoria l'accordo è stato trovato alle stesse cifre concordate con la Juventus prima dello stop e anche con l'agente del giocatore è stata trovata un'intesa pari a quella raggiunta con i bianconeri. Cosa manca? La scelta finale del giocatore che in Pavel Nedved vede un vero e proprio idolo e spera che la Juventus possa alla fine decidere di puntare nuovamente su di lui.