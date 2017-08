La Roma guadagna posizioni nella corsa a Patrik Schick, l’Inter, invece, resta in attesa di una risposta dalla Cina che tarda ad arrivare. Piero Ausilio e Walter Sabatini hanno informato i vertici di Suning circa lo stato avanzato della trattativa con l’entourage del calciatore, desideroso di vestire il nerazzurro, ma questo, almeno al momento, non è servito a snellire la solita laboriosità delle procedure asiatiche.



LA ROMA SPINGE - È in questo limbo che la Roma vuole inserirsi. I dirigenti giallorossi hanno già incontrato sia Pradé che Romei, due cene per provare a scavalcare i nerazzurri. Non sono mancati neanche dei contatti telefonici tra Monchi e Ferrero, che però - almeno per adesso - non hanno condotto l’affare in porto. Nei prossimi giorni la trattativa per Schick è però destinata ad incendiarsi e il trascorrere dei giorni rischia di penalizzare la società nerazzurra, che al momento può contare sulla pazienza del calciatore. Ma quanto è disposto ad attendere Patrik Schick?



CORSA CONTRO IL TEMPO - Un interrogativo che in questo momento non può lasciare serena la società di corso Vittorio Emanuele, non più sicura di chiudere l'operazione. Il blocco degli investimenti all’estero deciso dal governo cinese impone prudenza e Suning, prima di piazzare il colpo in entrata, vorrebbe sfoltire la rosa con almeno le partenze di Jovetic e Gabigol. Ausilio e Sabatini stanno lavorando affinché questo possa avvenire a breve, ma ormai sembra una corsa contro il tempo.