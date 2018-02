Luciano Spalletti cerca una cura che rimetta in sesto l'Inter in vista della sfida casalinga contro il Benevento. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come il tecnico toscano stia lavorando soprattutto sulla testa dei propri calciatori.



“La cura del tecnico in vista dell’anticipo col Benevento è a tutto campo. Mira a toccare in primis la testa, ma anche le gambe e la tattica. La preoccupazione principale è legata a questa sorta di rassegnazione che grava sull’ambiente quando le cose vanno storte. Il passato non aiuta, ma un gruppo che prima entrava in campo convinto di non prendere gol e che prima o poi almeno uno lo avrebbe fatto ora si sfarina al primo episodio negativo. E addirittura trema anche quando passa in vantaggio – nel 2018 è successo contro Fiorentina, Spal, Crotone e in fondo Bologna – e sembra avere smarrito la capacità di pensare di squadra. Col rischio che qualcuno pensi di risolvere le cose da solo”.