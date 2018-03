Spalletti potrebbe nuovamente puntare su Marcelo Brozovic dal primo minuto, mentre Perisic rischia la panchina. Questo è quanto scrive La Repubblica, che prova ad individuare quelle che saranno le scelte del tecnico toscano in vista della traferta di Genova contro la Sampdoria.



“Luciano Spalletti sta pensando alla formazione migliore da opporre alla Sampdoria domenica allo stadio Ferraris di Genova (ore 12.30). La scelta a centrocampo dovrebbe cadere di nuovo su Brozovic, che ha ben figurato contro il Napoli, e su Rafinha alle spalle di Mauro Icardi, sempre alla ricerca del centesimo gol. Non dovrebbe farcela, invece, Andrea Ranocchia fermo per un fastidio al quadricipite. Mentre, ci sono dubbi sulla presenza di Ivan Perisic, che da tre mesi gioca senza riuscire ad incidere come ad inizio stagione. Il suo campionato sembra essersi fermato alla quindicesima giornata, quando il suo score contava sette gol e 6 assist. In totale il croato ha ‘confezionato’ 13 gol: quasi 1 a partita”.