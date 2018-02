L'Inter può sfruttare la prima mini-crisi stagionale della Lazio, ma per farlo, contro il Bologna, dovrà dare anch'essa una svolta a un periodo negativo che dura da oltre 8 partite. Ritrovare la vittoria sarà fondamentale anche senza il capitano Mauro Icardi, ancora non convocato per il problema muscolare che lo aveva costretto a saltare anche la sfida contro il Crotone. Per farlo servirà ritrovare prima di tutti i due esterni Perisic e Candreva.



O LA SVOLTA... - Il momento no dell'esterno croato ha dato il via contemporaneamente alla crisi di risultati nerazzurra mentre la stagione del laterale italiano non ha mai vissuto un vero e proprio picco. Il gioco impostato da Luciano Spalletti si sviluppa principalmente lungo le fasce e per questo i due sono imprescindibili nello scacchiere tattico del tecnico toscano che ora, a partire da loro, pretende una svolta importante.



...O LA PANCHINA - Secondo la Gazzetta dello Sport per entrambi quella contro il Bologna rappresenta l'ultima chiamata. Se non arriverà un cambio di rotta e di marcia Spalletti prenderà in considerazione l'idea di mandare entrambi in panchina e sfruttare un modulo tattico differente con Rafinha al centro del gioco.