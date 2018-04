37 gol in due, un bottino niente male per Icardi e Perisic, che la Gazzetta dello Sport analizza sull'edizione odierna del quotidiano.

“I due marcatori, hanno festeggiato 37 delle 56 reti in campionato. Vecchio discorso: se non colpiscono loro, non succede niente? Poco, almeno qui a Verona, però anche la giornata dei due ciurmatori va vista in misura singola. Il croato, anche se talvolta sbaglia, è energico, altalenante ma deciso nelle sue proposte. Il capitano, arrivato a 26 centri nel torneo, è in una di quelle esibizioni in cui sente più sbuffi che elogi. Però quando deve mettere il piede su un’azione che sembra fuorigioco (l’assistente Marrazzo sbandiera) ma che poi viene «ripulita» dalla Var, Icardi ha il piede ben orientato, non come in altre recenti occasioni”.