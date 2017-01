Nei giorni in cui si celebrano (giustamente) i record realizzativi di Mauro Icardi e la grande prestazione di Roberto Gagliardini, rischia di passare un po’ in sordina l’importanza di un uomo che si sta rivelando invece fondamentale: Ivan Perisic. Il croato, che con de Boer non ha trascorso momenti idialliaci, ha trovato nuova linfa con Stefano Pioli, che lo sprona a dare il massimo in tutte le sedute d’allenamento.



14 PUNTI NEL SACCO - I gol di Perisic sono tutt’altro che banali: l’ex Wolfsburg ha finora messo a segno 7 reti in campionato, che sono valse all’Inter 14 punti totali. Nel suo mirino sono finte anche vittime illustri come Juventus e Milan, ad evidenziare come il croato sappia rispondere presente anche quando le partite alzano la tensione nell’ambiente. E ultimamente le sue prestazioni sono cresciute anche in termini di contributo alla squadra: soprattutto contro il Chievo, l’esterno ha mostrato ottimi segnali anche in fase di copertura, dove in passato ha spesso mostrato un tantino di pigrizia di troppo.



ALL'ULTIMO RESPIRO - I gol di Perisic sono macigni sulle spalle degli avversari. Il croato, con il cronometro tra le mani, è diventato un abile giocoliere delle lancette. Spesso punisce i portiere quando per gli avversari risulta difficile poter anche solo pensare di imbastire una risposta concreta alla sua realizzazione. Quattro volte su sette ha segnato dal 40’ del secondo tempo in poi (Crotone, Milan, Udinese, Chievo) e, quando invece ha centrato il bersaglio grosso nella prima frazione di gioco (Bologna e Udinese), lo ha fatto comunque allo scadere; al 37’ del primo tempo contro gli emiliani e al 47’ del primo tempo contro i friulani. In occasione della sfida contro la Juventus, invece, ha trafitto Buffon al 33’ del secondo tempo, dunque, non negli ultimi 10 minuti, ma negli ultimi 15. Insomma, quando le lancette iniziano a correre, Perisic sa mantenersi glaciale, una dote non comune a tutti.