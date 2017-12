Juventus, Pordenone e Udinese sono state tre partite differenti per l'Inter ma con un denominatore comune: la mancata vittoria all'interno dei 90 minuti. Risultati arrivati con prestazioni che hanno evidenziato ancora di più i punti di forza e i punti deboli della rosa allenata da Luciano Spalletti che sviluppa tanto del suo gioco lungo le fasce laterali. In quest'ottica è evidente un seppur leggero calo di rendimento di uno degli uomini più importanti: Ivan Perisic.



HA BISOGNO DI RIPOSO - Il Perisic che per quasi tutto l'arco della stagione ha saputo essere letale nell'arco di tutti i 90 minuti della gara (andando spesso a segno o servendo assist soprattutto negli ultimi 15 minuti) ora fatica ad essere altrettanto costante. I compiti difensivi sono importanti e senza una condizione al topo diventa complicato rilanciarsi con lucidità in fase offensiva per tutta la durata degli incontri. Lo si è visto con la Juventus dove la fase offensiva è quasi mancata. Lo si è visto anche con l'Udinese dove, dopo un primo tempo dominante è calato nettamente nella ripresa fino al gol del 3-1 di Barak in cui ha fatto fatica a chiudere la diagonale difensiva in recupero.



E DI UN'ALTERNATIVA SUL MERCATO - Perisic ha bisogno di riposo e la sfida col Sassuolo potrebbe essere quella giusta per concedergli almeno 45 minuti di sosta. Il calendario è impietoso e dopo la sfida coi neroverdi ci sarà il derby di Coppa contro il Milan e tre scontri diretti consecutivi contro Lazio, Fiorentina e Roma che potrebbero indirizzare stagione e campionato. Il vero problema di fondo della rosa è che Perisic non ha un'alternativa altrettanto valida nel suo ruolo. Karamoh ha fallito in Coppa, Eder è altrettanto fuori condizione e non c'è un trequartista che potrebbe adattarsi nel ruolo. Il mercato sarà a costo zero e difficilmente arriverà un'alternativa valida, ma anche l'acquisto di un giocatore come Pastore potrebbe consentire a Spalletti di direzionare in fascia (all'occorrenza) un giocatore come Brozovic o Joao Mario.



@TramacEma