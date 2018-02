In un momento nero per l'Inter, reduce da una sola vittoria nelle ultime dieci partite in campionato e superata ieri sera dalla Lazio al quarto posto, Luciano Spalletti trova qualche motivo per sorridere. Questa mattina, infatti, nella prima delle due sedute di allenamento previste per oggi - alle quali assisterà la dirigenza al completo - Ivan Perisic è tornato a lavorare in gruppo. Dopo aver saltato la sfida contro il Genoa per un problema alla spalla, tornerà quindi a disposizione per la gara di sabato sera, contro il Benevento.



ICARDI CI PROVA - Chi deve ancora aspettare per capire se ci potrà essere è invece Mauro Icardi. L'argentino è tornato ad allenarsi sul campo, ma non ancora in gruppo. La speranza è che da domani possa lavorare con i compagni, per essere quindi convocato per sabato. Più difficile, invece, il recupero di Miranda, che rischia di saltare un'altra partita.