L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport accende i riflettori su Ivan Perisic e spiega come i gol del croato non abbiano un peso specifico eccessivamente rilevante. Questo è quanto scrive la "Rosea".



“Proviamo a togliere semplicemente dal computo le sue realizzazioni. Cosa succederebbe se levassimo dal tabellino i suoi gol senza tenere conto della cadenza temporale in cui li ha realizzati? Accadrebbe che l’Inter avrebbe vinto comunque quattro delle cinque gare in cui il croato ha segnato. Con il Chievo sarebbe finita 2-0, con Crotone e Spal 1-0, con la Fiorentina 2-0. Solo a Verona contro l’Hellas il suo centro è stato determinante. E lo è stato a tutti gli effetti perché ha decretato il 2-1 finale. Nell’anno solare 2017 i gol di Perisic decisivi sono stati due, questo e quello dell’8 gennaio scorso a Udine con la doppietta. Pochi. A Ivan si chiede di essere più incisivo e più continuo, aspetto che ogni tanto si perde dentro la stessa partita”.