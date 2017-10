Non ha segnato come lo scorso 20 novembre, quando nel recupero di Milan-Inter fece esplodere di gioia la Curva Nord, i compagni, Stefano Pioli e Gabigol. Il suo, però, lo fa sempre. Ivan Perisic è stato decisivo anche nel derby di ieri sera contro i cugini rossoneri: meno influente di Mauro Icardi, ovviamente, però ha assistito alla perfezione il bomber interista per il momentaneo 2-1. Una costante spina nel fianco per la difesa di Vincenzo Montella, ha sposato il progetto della nuova Inter cinese, rinnovando il suo contratto, ed è un punto fermo per Luciano Spalletti. Ed è, ormai, diventato un cuore nerazzurro, come testimoniano i post su Instagram.



Scatenato in campo, scatenato sui social. Ricorda il passato, mette nel mirino Antonio Candreva, mette nel mirino Yuto Nagatomo, mette nel mirino Maurito Icardi. Il re di Milano, autore della tripletta che ha steso il Milan, diventa... Andrea Ranocchia. "Milano siamo noi" scrive Perisic. "Milano siamo noi" urla la Curva Nord.