Dagli studi di Sportitalia confermano il pessimismo per Godfred Donsah. Il centrocampista di proprietà del Bologna, entrato nei radar nerazzurri in queste ultime ore di calciomercato invernale, sembra essere in procinto di restare a vestire la maglia rossoblù quantomeno fino a giugno. Proprio in questi minuti è in corso un summit in sede al termine del quale potrebbe parlare uno tra i due direttori, Ausilio e Sabatini.