In estate l’offensiva non aveva prodotto i frutti sperati ma il Parma è pronto a tornare alla carica per Andrea Pinamonti. A volerlo fortemente è l’allenatore degli emiliani, Roberto D’Aversa, che stravede per la giovane punta di Cles, poco utilizzata da Spalletti in questa prima parte di stagione. Proprio Pinamonti a giugno aveva respinto tutte le offerte, desideroso di proseguire la propria esperienza in nerazzurro con l’obiettivo di tirare le somme alla riapertura del mercato invernale. L'attaccante è arrivato al giro di boa con zero minuti giocati in campionato e 45’ da titolare contro il Pordenone in Coppa Italia, un bottino decisamente esiguo che questa volta potrebbe convincere il classe ’99 a preparare i bagagli.



VIETATO SBAGLIARE - Ecco perché il Parma si è nuovamente fatto vivo con la società di corso Vittorio Emanuele, che però non potrà permettersi di sbagliare valutazione. Sabatini e Ausilio, viste le scarse risorse economiche provenienti dalla Cina, valutano l’ipotesi di inserire Pinamonti come merce di scambio in trattative di mercato per giovani italiani già affermati (Chiesa e Barella) e un’esperienza negativa sui campi di B potrebbe abbassare considerevolmente il valore della giovane punta. Lo stesso Pinamonti non sembra così entusiasta di un’esperienza in Emilia e per questo motivo anche questa volta non sarà semplice - per il Parma - condurre in porto l’operazione, ma i ducali insisteranno ancora.



KARAMOH IN USCITA - Un altro giocatore che potrebbe partire in prestito è Yann Karamoh, apprezzato da Luciano Spalletti, ma non ancora ritenuto pronto per un palcoscenico prestigioso come quello del Meazza. Il ragazzo dovrà partire per andare a farsi le ossa e c’è già qualcuno disposto a “correre il rischio” in cambio delle indubbie qualità tecniche e atletiche dell’ex Caen. Il Parma, oltre che su Pinamonti, è vigile anche sul talentino francese, ma come la società emiliana anche Cagliari e Bologna hanno sondato il territorio. Ma attenzione: se l'Inter non dovesse prendere nessuno lì davanti, Karamoh potrebbe non lasciare Appiano Gentile.