19 maggio. Data cerchiata in rosso sul calendario di Andrea Pinamonti. E anche su quello dell'Inter. L'attaccante classe 1999, infatti, quel giorno compierà 18 anni: festa per il ragazzo e per la sua famiglia. E anche per l'Inter. Sì, perché la società nerazzurra farà sottoscrivere un nuovo contratto a proprio numero 99, freschissimo di debutto in Serie A contro l'Empoli.



BLINDARLO - 15 gol in 15 partite nel campionato Primavera, i primi passi sul prato di San Siro in Europa League contro lo Sparta Praga lo scorso 8 dicembre, l'esordio in Serie A e un cammino destinato a proseguire. Sempre con la maglia dell'Inter indosso. Come scrive il Corriere dello Sport, l'Inter è pronta a blindarlo fino al 2022: contratto quinquennale, con il quale allontanare l'interesse di Liverpool e, soprattutto, Tottenham. Pioli stravede per lui, così come Suning: nell'Inter sempre più italiana ci sarà spazio anch per il giovane Pinamonti.



SOGNO REALIZZATO - Massimo Pinamonti, papà di Andrea, era a San Siro domenica per la sfida con l'Empoli. Queste le sue parole riportate dal Corriere dello Sport: "Trentacinque anni fa andavo in curva a tifare per l'Inter. Potete immaginare cosa ho provato a distanza di tanto tempo vedendo in campo, con la maglia nerazzurra, mio figlio? Da bambino, quando andava all'asilo, era convinto che di professione avrebbe fatto il calciatore dell'Inter. Tornando a casa domenica ci ho ripensato e sorridevo".