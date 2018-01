Andrea Pinamonti ha aperto alla cessione e tra una decina di giorni si saprà qualcosa in più circa la sua situazione di mercato. Il giovane attaccante di Cles, che in estate aveva rifiutato qualsiasi offerta pervenuta, si è convinto che la soluzione migliore è quella di andare a giocare per poter crescere e affermarsi nella massima categoria. Al vaglio ci sono numerose offerte, in Serie A lo hanno cercato Chievo, Cagliari, Crotone, Sassuolo, Bologna e Udinese, mentre il calciatore non prende in considerazione l’idea di approdare in un club di B, almeno per il momento.



PINAMONTI A UDINE E BARAK A MILANO? - Anche l’idea di un prestito secco non scalda gli entusiasmi di Pinamonti, giovane ma già abbastanza esperto circa le dinamiche del nostro calcio, che negli anni continua a confermare come spesso i prestiti portino poi a tante panchine e a un nulla di fatto. Per questo motivo ad oggi la pista più calda sembra quella di una cessione definitiva, con l’Inter che in qualche modo manterrebbe il controllo del giocatore inserendo un diritto di recompera nel contratto di compravendita. Su questo fronte Udinese e Sassuolo sono le due società maggiormente interessate. I friulani hanno già affrontato il discorso insieme alla dirigenza nerazzurra. Il primo contatto è avvenuto quando Sabatini e Ausilio hanno chiesto informazioni sul centrocampista ceco Antonin Barak, che tra i suoi estimatori ha anche Luciano Spalletti. Il tecnico toscano avrebbe voluto Barak già nel mercato di gennaio, ma al momento l’Udinese non sembra intenzionata a cederlo anticipatamente, mentre lascia aperte tutte le porte per giugno. In questa trattativa tra Inter e Udinese potrebbe rientrare proprio Andrea Pinamonti, che tanto piace ai bianconeri, pronti ad investire su di lui. L'Inter, oltre a Pinamonti, riconoscerebbe ai friulani anche un corposo conguaglio.