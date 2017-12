In occasione della cena riservata al settore giovanile, l'attaccante dell'Inter, Andrea Pinamonti, ha parlato ai microfoni di Inter TV e spiegato come la sconfitta contro l'Udinese sia già stata archiviata.



“Bello essere qui, vedere i bambini mi fa ricordare le cene di Natale quando si aspettavano con ansia i giocatori della prima squadra. Mi fa ricordare quello che ero io qualche anno fa. Appena sono entrato nella sala e ho visto la coppa Italia e lo scudetto vinti mi sono ricordato i sacrifici che avevamo fatto con la squadra per raggiungere quegli obiettivi. Se sono cambiato? In un anno cambiano molte cose. Sono cambiato sia in campo dal punto di vista tecnico sia come persona, grazie al mondo Inter che segue molto la crescita dei ragazzi. La partita contro l’Udinese? È già un capitolo chiuso, avremmo potuto fare meglio ma adesso abbiamo un periodo molto importante in cui dobbiamo fare bene.Il bello del calcio è che ci sono tante partite in poco tempo. Ci sono momenti in cui bisogna sacrificarsi e dare di più. Abbiamo la possibilità di rifarci”.