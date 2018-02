Andrea Pinamonti, attaccante classe '99 dell'Inter, ha parlato alla televisione tematica nerazzurra: "La Youth League? È stata davvero una grande emozione, per la prima volta io e i miei compagni abbiamo giocato insieme a San Siro. È stata sicuramente una grande partita, decisa ai rigori e quindi si può dire che è stata anche una lunga sofferenza, però è andata bene e siamo tutti contenti del risultato. Le rivali? Sicuramente abbiamo visto che le squadre che potremo affrontare sono tutti top club ed è quello che ci aspettavamo. Sappiamo che in questa competizione per vincere bisogna affrontare squadre importanti. Nello scenario Europeo abbiamo visto, io e i miei compagni, che ci sono squadre molto organizzate ma soprattutto fisiche. Ci sarà sicuramente da impegnarsi molto di più, ma siamo alla quarta sfida europea e saremo sicuramente pronti alla sfida. Il campionato Primavera sta andando bene nonostante le ultime due sconfitte m ma con il lavoro di mister Vecchi riusciremo a rialzarci. Per quanto riguarda la prima squadra, già da domenica contro il Bologna vogliamo riprendere il cammino verso la Champions".