L'Inter ha deciso che, a gennaio, Andrea Pinamonti può lasciare la base nerazzurra per trovare spazio, e continuità, altrove. Come scrive fcinternews.it, c'è la fila per il classe '99, ma in pole c'è il Chievo Verona, che a gennaio dovrà cercare il sostituto di Inglese, promesso sposo del Napoli.