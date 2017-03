L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza la sfida di ieri pomeriggio tra Inter e Cagliari e spiega come Stefano Pioli, per l'occasione, abbia deciso di correre un rischio.



"La sconfitta secca con la Roma ha fatto capire che non è il momento di esperimenti azzardati, Pioli ci ripenserà prima di inventarsi certe alchimie. Perisic torna trequartista laterale e non mediano. La difesa va a quattro, il 4-2-3-1 è compatto attorno al movimento verticale di Kondogbia. Per la verità, un rischio Pioli se l’è preso: Banega. E ha avuto ragione. Nel ruolo che meglio si adatta a un giocatore senza ruolo, «10» che arretra, Banega è decisivo quasi quanto Perisic. L’1-0 del croato l’inventa lui, con un filtrante millimetrico. La punizione del 2-0, tuffo di Gabriel a parte, è precisa. Banega agisce tra le linee, intuendo cose che gli altri non vedono. Per dire che sia del tutto recuperato alla causa servono però controprove".